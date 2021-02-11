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Общество

В Бишкеке отпразднуют 80-летие заслуженного артиста Нурканбека Турсунбаева

Концерт, посвященный 80-летию актера и композитора, заслуженного артиста Кыргызской Республики Нурканбека Турсунбаева, состоится в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 14 февраля. Об этом сообщили в театре.

Нурканбек Турсунбаев родился 15 июля 1940 года в селе Чаек. Заслуженный артист КР, мелодист-композитор, поэт. Сочиняет музыку, импровизирует на 14 музыкальных инструментах.

Первое музыкальное произведение сочинил, посвятив маме, в 13 лет.

Актер Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова, многожанровый талант. С 1966-го — член Союза театральных деятелей, кинематографистов, композиторов СССР, Союза музыкальных деятелей КР.

Нурканбек Турсунбаев сочинил музыку к более чем 30 спектаклям, более 10 художественным и документальным фильмам, около 400 мелодий к песням.

Как киноактер сыграл в 15 фильмах, снятых киностудиями России, Кыргызстана, Казахстана. Участвовал в дубляже более 300 кинолент.

В театре напомнили, что при входе обязательно иметь при себе медицинские маски, а после третьего звонка вход в зрительный зал воспрещен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183160/
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