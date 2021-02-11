Ремонт на двойку, или Почему в парке имени Фучика не работают туалеты

В 2017 году столичный муниципалитет выделил 30 миллионов сомов на реконструкцию парка имени Фучика. Местные жители новость восприняли с воодушевлением: за почти 70-летнюю историю зоны отдыха капитальный ремонт в ней не проводился, часть территории перешла в частные руки, а оставшаяся была в плачевном состоянии.

Открывали обновленный парк помпезно в июле 2018-го с традиционным разрезанием красной ленточки, торжественными речами и обещаниями отремонтировать все здания и построить спортивную площадку и фонтаны. Вот только не сказали, когда это будет сделано.

Тем временем даже существующие инфраструктурные и другие объекты до сих пор не приняты в эксплуатацию и не введены в реестр муниципальной собственности.

«Получается, что они все бесхозные. Надеюсь, мэрия примет соломоново решение, чтобы принять их на баланс или передать нам на обслуживание. Мы, конечно же, следим за ними, несмотря на то, что на эти цели не выделяются средства, ремонтируем своими силами скамейки, перголы, беседки. Ведь это наше, городское, имущество», — говорит руководитель муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева.

Причина сложившейся ситуации — никто не хочет брать на себя ответственность. И качество выполненных работ, и их фактический объем, и несоответствие изначальному проекту — материалов достаточно для возбуждения уголовного дела.

Кстати, оно было возбуждено. Но на какой находится стадии сегодня, неизвестно. Как рассказала представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова, в прокуратуре им сообщили, что материалы переданы в ГКНБ для проведения досудебного производства.

Внутренний же аудит муниципалитета показал ущерб на сумму почти 640 тысяч сомов.

Однако журналисты, которых привлек фонд для проведения расследования, уверены, что цифра фактически в несколько раз выше. «Каждый тендер сопровождается технической документацией, и все указанное в ней должно быть выполнено. Но в документах отмечается, что асфальт должны были положить на 11,6 тысячи квадратных метров, но наши замеры показали, что на деле только на 7,8 тысячи. В верхней части есть участок, где нет покрытия, возможно, это как раз недостающие квадратные метры», — рассказал журналист Булат Сатаркулов.

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По документам уложены ливневые решетки над трубами ирригации, на деле же в парке нет ни одной. Да и самих арычных лотков установили почти на 800 погонных метров меньше, чем указано в техзадании. Светильников по документам 92, а по подсчетам расследователей — 83. Каждый же обошелся в 29 тысяч 150 сомов. Из оставшихся восемь не работают. Некоторые установлены в зонах, где нет никаких тропинок.

«По техзаданию в парке должны поставить 22 камеры, но в наличии только 18, да и те не работают. Самый скандальный факт. Перед тем как делать видеонаблюдение, должны были подумать, где поставить дорогостоящую аппаратуру: серверы, системные блоки и так далее. Административное здание в парке находилось в аварийном состоянии. Поэтому решили установить оборудование в опорном пункте милиции. Мы его посетили, на экран выводились без изображения настройки 18 камер», — заметил Булат Сатаркулов.

Больное место многих общественных пространств в городе — туалеты.

На туалеты потратили 700 тысяч сомов. Их построили, но они до сих пор стоят закрытыми.

«Мы даже не знаем, есть ли там сантехника, подведена ли вода. Нам банально не дают ключи, потому что объекты так же не приняты в эксплуатацию», — говорит Калича Умуралиева.

Еще непонятно, что делать с недостроенным то ли кафе, то ли магазином. «Нам говорят, что тут раньше был туалет, его отдали в аренду, над ним стали делать надстройку. Срок договора вроде как истек. Попробуем вернуть. Пока же тут обитают лица без определенного места жительства», — продолжила она.

Изюминкой парка должна была стать уличная спортивная площадка. Ее построили, но зачем-то огородили. «Это же парк, для чего тут забор, на который потратили почти 300 тысяч сомов? Кроме того, через два года в негодность пришло бетонное покрытие площадки. Всего же на строительство воркаута, оборудование потратили почти 1,5 миллиона сомов», — отметил Булат Сатаркулов.

В 2018 году на реконструкцию трех столичных парков: «Молодежный», имени Фучика и «Карагачевая роща» ушло 90 миллионов сомов. Общественники и журналисты-расследователи надеются, что правоохранительные органы все же займутся тщательной проверкой того, сколько средств на самом деле потратили, и заставят ответственных лиц возместить ущерб.