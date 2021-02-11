Центр креатива и электронная школа. Какие еще новшества внедряет Минобразования

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев презентовал программу развития системы образования Кыргызстана на 2021-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее информации, программа включает повышение качества и доступа к обучению на всех этапах — от дошкольного до высшего образования. Планируется разработать и внедрить новый стандарт и концепцию обучения, расширить доступ к учебе детей с ограниченными возможностями здоровья, а также создать в Кыргызстане электронную школу.

«Электронная школа — система, которая позволит детям с ОВЗ, этническим кыргызам, детям мигрантов получать школьное образование и соответствующие государственные документы не выходя из дома. Также планируется начать внедрение обновленной системы аттестации учителей и рейтинговой системы работы», — сообщили в пресс-службе.

За 5 лет планируется строительство центра креативных технологий и образовательно-оздоровительного комплекса для поддержки учителей и талантливых детей страны.

«Создадут парк «Просвещение» для стимулирования интереса детей к науке и их просвещения; строительство. Планируется создать единую цифровую платформу приема в учебные заведения среднего профессионального образования и новые направления обучения», — сказали в Министерстве образования.