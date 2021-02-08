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Общество

Еще два КПП на границе с Казахстаном начали пропускать людей и транспорт

Пункты пропуска «Кен-Булун-автодорожный» и «Токмак-автодорожный» на кыргызско-казахской границе возобновили свою работу. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Они, напомним, были закрыты в связи с пандемией коронавируса.

«Проезд через пункт пропуска «Кен-Булун-автодорожный» открыт только для граждан и транспортных средств, а также для пропуска порожних грузовых автотранспортных средств из Кыргызстана в Казахстан. Проезд через пункт пропуска «Токмак-автодорожный» открыт только для граждан и транспортных средств. Провоз грузов и товаров не осуществляется», — сказали в Пограничной службе.

В ведомстве напоминают, что на границе с Казахстаном функционируют пять автомобильных пунктов пропуска: «Ак-Тилек-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный», «Токмак-автодорожный» в Чуйской области и «Чон-Капка-автодорожный» в Таласской области. Пропуск грузовых железнодорожных составов осуществляется через КПП «Кайынды-железнодорожный».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182698/
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