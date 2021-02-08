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Общество

Вице-мэр Бишкека предложил публиковать в соцсетях фотографии ворующих люки

Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев предложил публиковать в соцсетях фотографии тех, кто ворует и покупает крышки от люков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в столице в последнее время массово пропадают крышки от люков и ливнеприемные решетки. Жалобы поступают из разных точек Бишкека.

«Надоели воры. Бесперебойно крадут крышки от люков и решетки. От безысходности мы привариваем их к основаниям. В дождливые дни мусор скапливается в канализационных арыках и вода захлестывает через них на дорогу. Затем в спешке надо бежать со сваркой. Аппарат не помещается в карман и нелегок, чтобы носить его в руках», — написал Жамалбек Ырсалиев.

Он также обратился к людям, похищающим крышки люков.

«Пусть господь образумит вас. Воруя люки и решетки, не попадите за решетку. После того как вы воруете крышки, в люки падают люди, в ямы на дорогах попадают машины», — отметил вице-мэр.

Также чиновник попросил пункты приема металла сообщать о лицах, которые пытаются их сдать.
Он напомнил, что глава ГУВД Бишкека обещал жестко бороться с воровством люков и решеток и провести собрание с начальниками районов.

«Я надеюсь, будут результаты. Давайте все вместе бороться с ворами крышек от люков, друзья. Давайте публиковать в соцсетях не только открытые ямы, но и тех, кто ворует и покупает крышки», — обратился он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182636/
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