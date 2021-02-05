Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается понижение температуры

В Кыргызстане 7-10 февраля будет неустойчивая погода. Ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, на большей части временами осадки, 8 февраля днем и 9 февраля в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей интенсивные.

9 февраля ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы.

7-9 февраля ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 метров в секунду.

По данным МЧС, такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В связи с ожидаемыми осадками на автодороге Ала-Бука — Жаныбазар — Кировка и на автодороге Красная Горка — Ак-Таш ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

В ведомстве напомнили, что на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.