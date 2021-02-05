5 миллионов сомов ущерба, или Как чиновники отремонтировали парк «Молодежный»

В 2017 году мэрия столицы выделила 90 миллионов сомов на реконструкцию трех столичных парков: «Молодежный», имени Фучика и «Карагачевая роща». Муниципалитет обещал сделать из них «конфетку», но в итоге построенные в них объекты разваливаются, а деньги потрачены на ветер. В лучшем случае.

Только по парку «Молодежный» внутренний аудит мэрии насчитал ущерб в 5 миллионов сомов. Но ответственности никто не понес. Об этом во время пресс-тура в зону отдыха рассказали представители общественного фонда «Наше право» и журналисты, которые провели расследование по реконструкции парков.

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«По плану вокруг парка должна быть асфальтированная дорога, которая бы связывала также его верхнюю и нижнюю части, но на деле ее нет. Только небольшую парковку заасфальтировали. Скамеек должно быть по документам 28, а фактически их 18, брусчатку должны были уложить на бетон, а на деле — на песок. Поэтому во многих местах она «поползла», потрескалась», — говорит журналист Булат Сатаркулов.

Но даже к тем работам, что все-таки были завершены, остается много вопросов. Построенные в рамках реконструкции объекты: скалодром, детская площадка, футбольное поле — до сих пор не введены в эксплуатацию.

Руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева объяснила, что для того, чтобы муниципальное предприятие могло их взять на баланс и обслуживать, они должны для начала числиться в муниципальной собственности. Такая же ситуация и в других «отремонтированных» зеленых зонах.

«Заказчиком работ по реконструкции, вопреки действующим правилам, почему-то стал акимиат. Но у него нет таких функций, этим должно заниматься управление капитального строительства. Проект реконструкции делала Бишкекглавархитектура. Согласно законодательству, все объекты должны быть приняты в эксплуатацию, подписи должны поставить заказчик, подрядчик, БГА, осуществляющая авторский надзор и ГИЭТБ. Но это до сих пор не сделано, а значит, эти объекты не могут быть посажены в реестр муниципальной собственности. Они стоят, мы стараемся за ними ухаживать», — сказала она.

Хотели отремонтировать футбольное поле, нашли инвестора, но пришли представители управления муниципального имущества и сказали, что нельзя. Калича Умуралиева

Тем временем фундамент футбольного поля крошится, а раздевалки и душевые не доделаны и стоят закрытыми. Рядом с контейнером, в котором они размещены, глубокая яма, в которой видна болтающаяся канализационная труба. Провал ничем не огражден, и любой может в него случайно провалиться.

Но самое опасное, что умудрились установить в «Молодежном», — это так называемый скалодром. Уже через неделю после помпезного открытия парка со стен сняли несколько нижних рядов зацепов, чтобы дети не могли туда взобраться.

С тех пор объект стоит в парке как немое доказательство непродуманности действий городских властей.

Бегулан Каримов из Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Кыргызстана говорит, что называть этот объект скалодромом нельзя.

Это, скорее, какой-то арт-объект. Потому что он не отвечает никаким требованиям, предъявляемым к скалодромам. Бегулан Каримов

«Должен быть подиум, где спортсмен может переобуться, должна быть страховка, а под нее специальные мачты, тренерская, помещение для хранения снаряжения и другие», — объяснил он.

Калича Умуралиева добавляет, что объект облюбовали лица без определенного места жительства, школьники, «которые там курят непонятно что». «Они отдирают внизу фанеру, чтобы проникнуть внутрь. Наши сторожа, сотрудники ее прибивают назад. И так по кругу. Я думаю, что скалодром надо снести», — добавила она.

Во сколько городскому бюджету обошлось возведение конструкции, журналисты выяснить не смогли. «В первоначальной сметной документации заложено 1,2 миллиона сомов. Потом был дополнительный тендер на некоторые объекты, в том числе скалодром, на 5,6 миллиона сомов. Но мы его не нашли на сайте госзакупок, не ответила и мэрия на просьбу предоставить номер тендера, когда выделялись дополнительные средства и на что», — добавил Булат Сатаркулов.

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Бегулан Каримов добавил, что недавно в одном из лагерей на Иссык-Куле установили скалодром олимпийского уровня за $10 тысяч, и это с учетом транспортировки, проживания строителей и других расходов.

Много претензий и к арычной системе парка. Где-то лотки уже разрушились, а в отдельных местах они начинаются ниоткуда и заканчиваются нигде. Вода по таким точно течь не будет. Как и в фонтане, который назвали «сухим». «Смысл этого объекта никто не может понять. Труб здесь нет никаких, металлические решетки ломают, бетон крошится», — отметил Булат Сатаркулов.

Представитель ОФ «Наше Право» Светлана Антропова отмечает, что, несмотря на то что установленный ущерб превысил 5 миллионов сомов, по реконструкции парка уголовное дело не возбуждено. «Лишь отдельных лиц привлекли к дисциплинарному наказанию. Кто вернет эти деньги? Мы будем обращаться в соответствующие органы, потому что считаем, что виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности, должен быть взыскан ущерб», — сказала Светлана Антропова.