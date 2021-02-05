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Общество

«Кыргызнефтегаз»: Рашит Бостонов уволен с поста председателя правления законно

«Прекращение полномочий Рашита Бостонова и избрание нового председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» происходили строго в рамках действующего законодательства и устава общества», — заявили 24.kg в совете директоров компании.

В конце октября действующий на тот момент председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Рашит Бостонов по неизвестным причинам выехал с семьей за пределы Кыргызстана. Он не согласовал отъезд с советом директоров или основным акционером — Фондом по управлению государственным имуществом.

«Официально больничный лист он не открывал и не мог находиться на лечении. 17 ноября 2020 года Рашит Бостонов написал заявление и обратился в совет директоров ОАО «Кыргызнефтегаз» с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию. «Кыргызнефтегаз» относится к стратегическим объектам, и долгое отсутствие руководителя может негативно отразиться на его работе. Рассмотрев его заявление и учитывая производственную необходимость, совет директоров решил не отказывать в его просьбе и досрочно прекратить полномочия Рашита Бостонова», — рассказали в компании.

В совете директоров называют ошибочными заявления правозащитницы Токтайым Уметалиевой о том, что прекращение полномочий председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» осуществляется общим собранием акционеров. Согласно закону об акционерных обществах, избрание председателя правления и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий относятся к исключительным компетенциям совета директоров, а не общего собрания акционеров.

Кандидатура действующего председателя правления Мелиса Тургунбаева предложена ФУГИ, согласована с премьер-министром и утверждена советом директоров.

«Все необходимые документы (заявление Рашита Бостонова, письмо ФУГИ, протокол заседании совета диреторов) есть. Просим общественность не верить и не распространять информацию, которая не соответствует действительности», — заключили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182495/
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