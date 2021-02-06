«Советские ню и другие Ра...» Новая выставка Константина Шкурпелы

В Бишкеке в галерее «Дубовый парк» Союза художников Кыргызстана открылась персональная выставка Константина Шкурпелы «Советские ню и другие Ра...» Живопись, объекты, инсталляции — всего в уникальной экспозиции 122 работы.

«Константин Шкурпела — убежденный нонконформист. Темы его работ — советские артефакты. Изображения, предметы, лозунги, ставшие брендами и антибрендами. Теперь, когда о конкретных условиях жизни в СССР многие подзабыли, визуальный анализ художника напоминает: а стоит ли возвращаться в СССР? Стоит ли возвращаться в страну античеловеческой агитации и пропаганды?» — так заявляют о художнике и его работах организаторы выставки.

В своих работах Константин Шкурпела иронизирует над советским прошлым, умело переплетая идеологию и личность человека. Лозунги и обнаженная натура. Художник часто использует коллаж, в его работах встречаются предметы уходящей советской эпохи. Ирония смешивается с ностальгией. Это, по его мнению, и есть настоящее искусство. Оно критикует и находит прекрасное в самых неожиданных образах.

«Я выступаю в искусстве больше с позиции историка. Если в Советском Союзе у нас существовало только два направления — соцреализм и нонконформизм — восхваление и отрицание, то у меня иная позиция: сторонний взгляд на наше прошлое. В моем творчестве ведь присутствует не только критика советского периода, в те времена было и немало положительного, и это тоже находит отражение в моих работах», — прокомментировалсвою выставку автор.

За 35 лет напряженной работы Константин Шкурпела создал масштабный цикл. И, по его словам, ему всегда хотелось показать все свои работы в одной большой экспозиции. Впервые это удалось сделать в 2019 году в Кара-Балте в проекте «Константин Шкурпела: назад в СССР?» Тогда было выставлено более 400 работ.

«Я пришел к выводу, что если не сделаю этого, то искусство Кыргызстана получит огромный пробел. Нонконформистов в Советской Киргизии практически не было. Те художники, которые творили в Москве, нередко делали работы на деньги западных посольств и не были непредвзятыми», — отметил художник.

Искусствоведы подчеркивают, что в его работах можно увидеть продолжение московского концептуализма 70-х годов, считая их русской линией в изобразительном искусстве Кыргызстана. Благодаря стараниям художника его творчество стало неотъемлемой частью школы изобразительного искусства республики.

Константин Шкурпела родился в 1951 году в Караколе (Пржевальск). В 1974-м окончил художественно-графический факультет Московского педагогического института имени Ленина. Член Союза художников Кыргызской Республики с 1988 года. Один из первых частных коллекционеров произведений изобразительного искусства в Кыргызстане. С 2013-го — заместитель председателя правления Союза художников Кыргызской Республики. Провел более 20 персональных выставок.