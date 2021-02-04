Электронную запись в школы запустят еще в пяти городах Кыргызстана

До 15 августа можно подать заявку на зачисление ребенка в первый класс в школы десяти городов страны через электронную систему. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

По ее словам, с 15 февраля стартует запись в школы Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Кара-Балты и Кызыл-Кии. Кроме того, в этом году проект запущен еще в пяти городах, где были заявки на внедрение электронной записи, — в Караколе, Нарыне, Таласе, Баткене и Кара-Суу. Там записать ребенка в первый класс можно будет с 15 апреля 2021 года.

«Еще раз напомню, что зачисление происходит бесплатно. Родители не должны ничего платить за то, чтобы встать в электронную очередь. Кроме того, ни одна школа не имеет права проводить тестирование на прием в школу. Можно тестировать или проводить собеседование только для того, чтобы узнать уровень знаний», — подчеркнула Надира Джусупбекова.