12:25
USD 84.80
EUR 101.99
RUB 1.11
Общество

Электронную запись в школы запустят еще в пяти городах Кыргызстана

До 15 августа можно подать заявку на зачисление ребенка в первый класс в школы десяти городов страны через электронную систему. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

По ее словам, с 15 февраля стартует запись в школы Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Кара-Балты и Кызыл-Кии. Кроме того, в этом году проект запущен еще в пяти городах, где были заявки на внедрение электронной записи, — в Караколе, Нарыне, Таласе, Баткене и Кара-Суу. Там записать ребенка в первый класс можно будет с 15 апреля 2021 года.

«Еще раз напомню, что зачисление происходит бесплатно. Родители не должны ничего платить за то, чтобы встать в электронную очередь. Кроме того, ни одна школа не имеет права проводить тестирование на прием в школу. Можно тестировать или проводить собеседование только для того, чтобы узнать уровень знаний», — подчеркнула Надира Джусупбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182292/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Электронные рецепт и медкарта. Что тормозит цифровизацию в здравоохранении
Электронная запись к врачу. Все дороги ведут в регистратуру
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Чем опасен храп и&nbsp;как с&nbsp;ним бороться Чем опасен храп и как с ним бороться
Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов
Министерство образования открыло в&nbsp;Кыргызстане новую область&nbsp;&mdash; Бишкекскую Министерство образования открыло в Кыргызстане новую область — Бишкекскую
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
4 февраля, четверг
12:18
Адвокат Сооронбая Жээнбекова обвиняет Дуйшенбека Зилалиева в клевете Адвокат Сооронбая Жээнбекова обвиняет Дуйшенбека Зилали...
12:12
В тюрьму! Полпред президента в ЖК обвинил депутатов в огульной критике властей
12:07
В отношении главы Верховного суда возбуждено еще одно уголовное дело
12:01
Расходы на COVID-19. Куда государство потратило бюджетные деньги
11:57
Присвоить имя Турдакуна Усубалиева одному из районов столицы предлагает депутат