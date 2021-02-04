ВОЗ: Поставки вакцин в рамках механизма COVAX начнутся в конце февраля

В первой половине года в рамках инциативы COVAX прививку получат как минимум 3,3 процента населения в 145 странах. Об этом сообщили «Новости ООН».

По ее данным, страны, принимающие участие в COVAX, могут ознакомиться с первым промежуточным прогнозом распределения вакцин от коронавируса, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее партнерами по программе COVAX. Он содержит информацию о распределении вакцин Pfizer/BioNTech в первом квартале текущего года и вакцин AstraZeneca/Oxford — в первой половине года.

Итак, данные по распределению препаратов в странах постсоветского пространства:

Азербайджан получит 506 тысяч 400 доз AstraZeneca/Oxford;

Армения — 146 тысяч 400 доз AstraZeneca/Oxford;

Грузия — 184 тысячи 800 доз AstraZeneca/Oxford и 29 тысяч 250 Pfizer/BioNTech;

Кыргызстан — 504 тысячи доз AstraZeneca/Oxford;

Молдова — 156 тысяч доз AstraZeneca/Oxford и 24 тысячи 570 Pfizer/BioNTech;

Таджикистан — 732 тысячи доз AstraZeneca/Oxford;

Украина — 2 миллиона 215 тысяч 200 доз AstraZeneca/Oxford и 117 тысяч доз Pfizer/BioNTech;

Узбекистан — 2 миллиона 640 тысяч доз AstraZeneca/Oxford.

Ожидается, что поставки вакцин начнутся в конце февраля. В среднем в ходе первого этапа распределения препаратов в рамках инициативы COVAX удастся вакцинировать более трех процентов населения в 145 странах. Как отмечают эксперты, этого будет достаточно для того, чтобы защитить самые уязвимые группы, включая медработников.

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COVAX — это инициатива по централизованной закупке и распределению вакцин от COVID-19. В ее рамках правительства и производители сотрудничают в целях обеспечения прививками как богатых стран, так и стран с низким уровнем дохода.

Еще в январе в ВОЗ объявили о закупке миллионов доз вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca/Oxford. Ожидается, что в рамках механизма COVAX до конца года удастся доставить по всему миру два миллиарда доз этих препаратов, в том числе 1,3 миллиарда — в страны с низким уровнем дохода.