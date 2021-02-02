Бахилы, деньги и кровь. Художница написала картину о коррупции в Минздраве

Известная в Кыргызстане художница и иллюстратор Татьяна Зеленская отреагировала на новость о коррупции в Минздраве своей очередной работой. Девушка опубликовала ее на своей странице в Facebook.

«Очень-очень качественные бахилы за 150 сомов, для очень-очень грязных дел», — подписала иллюстрацию автор.

Фото Татьяны Зеленской

Напомним, сегодня Генеральная прокуратура сообщила, что во время пандемии Минздрав закупал бахилы в 100 раз дороже их рыночной стоимости. 150 тысяч пар были закуплены по 150 сомов каждая, вместо 1,5 сома. С нарушениями была осуществлена и поставка 101 тысячи 300 пар перчаток, не соответствующих требованиям технической спецификации.