В 100 раз дороже. В пандемию Минздрав закупал бахилы по 150 сомов вместо 1,5

Минздрав в период пандемии закупал бахилы по цене 150 сомов за пару вместо 1,5 сома. Об этом стало известно по итогам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой.

«Установлено, что 6 мая 2020 года комиссия департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве необоснованно, в нарушение законодательства о государственных закупках, отклонив коммерческие предложения поставщиков с наименьшей ценой, рекомендовала заключить прямым методом договор с ОсОО «Ф» на поставку средств индивидуальной защиты комбинезонов, медицинских перчаток и бахил по завышенной стоимости», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Отмечается, что с нарушениями была осуществлена поставка 101 тысячи 300 пар перчаток, не соответствующих требованиям технической спецификации.

А вместо предусмотренных договором 150 тысяч пар низких бахил по цене 1,5 сома фактически ОсОО «Ф» поставило 1 тысячу 500 пар высоких бахил по цене 150 сомов за единицу.

«Таким образом, в результате неправомерных действий руководства и должностных лиц Министерства здравоохранения и департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора государству причинен ущерб на сумму 5 миллионов 175 тысяч 200 сомов», — сообщили в прокуратуре.

Материал проверки зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков Генеральной прокуратуры. Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.