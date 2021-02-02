Кыргызстанцы — самые счастливые люди в мире. Об этом говорится в результате опроса на тему оптимизма и счастья.

Данные собрали в рамках Voice of the people, известного международного опроса, который ежегодно реализуют все члены Gallup International Association. Компания M-Vector представляет Кыргызстан в этой ассоциации.

Фото M-Vector. Кыргызстанцы — самые счастливые люди в мире

Исследование проводится членами ассоциации за свой счет, а его результаты распространяются бесплатно и доступны для всех желающих.

На первом месте по индексу счастья находится Кыргызстан, на втором — Азербайджан, на третьем — Колумбия. В топ-5 стран также входит Нигерия и Казахстан.

Кыргызстан также попал в пятерку стран-оптимистов — на четвертом месте. Топ стран-пессимистов возглавляет Великобритания.