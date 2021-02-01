Помогите ребенку! Чтобы Аруузат выжила, необходимо собрать $2,3 миллиона

Родители маленькой девочки Жылдыз и Бакай Ташматовы просят неравнодушных людей помочь собрать деньги на самое дорогое лекарство в мире — золгенсма, чтобы спасти жизнь Аруузат. Об этом они рассказали 24.kg.
По словам Жылдыз Ташматовой, у ее дочери спинальная мышечная атрофия первого типа.
Спинальная мышечная атрофия — тяжелое наследственное нервно-мышечное заболевание, которое очень быстро прогрессирует: со временем люди лишаются возможности сидеть, стоять, двигаться, глотать и дышать. Однако интеллект полностью сохраняется. Дети, у которых заболевание проявилось еще в младенчестве, без лечения не доживают и до двух лет.
«Пока Аруузат не исполнилось четыре месяца, было все хорошо. Заболевание проявило себя, когда дочери исполнилось пять — у нее пропала опора на ногах. Потом она начала постепенно слабеть. Сейчас ей даже тяжело руку поднять. 18 марта Аруузат исполнится 2 года. К этому времени мы должны успеть», — говорит мать ребенка Жылдыз Ташматова.
Вылечить малышку может только один препарат — золгенсма, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость $2 миллиона 382 тысячи 200, в сомах — 195 миллионов.
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- Demir bank 4215 8901 1686 3694;
- Внешний номер счета: 1180000121948004;
- Владелец счета: Бакай Ташматович Ташматов;
- KICB Элкарт 9417018596205724;
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