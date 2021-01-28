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Общество

Ассоциация ветеринаров Кыргызстана возобновила работу

В Кыргызстане возобновила работу Ассоциация ветеринаров. Об этом сообщили в объединении.

Уточняется, что она прошла перерегистрацию в органах юстиции и с новым названием приступила к работе. Сегодня в Бишкеке прошло совещание с участием 40 частных ветеринаров (руководителей районных Ассоциаций ветеринаров), которые вступили в ряды республиканской организации. Председателем избран Эрмек Тунгатаров, а исполнительным директором — Марат Сыдыгалиев.

«На своей первой встрече они обсудили наболевшие вопросы, решили быть более активными в продвижении своих профессиональных интересов. Потому что с момента ее создания, никакую работу практически не вели», — рассказали в профильной ассоциации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181548/
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