Праворульная лазейка. Как на дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины

Официально ввозить и ставить на учет в Кыргызстане праворульные машины запрещено с лета 2015 года. Однако на сайтах продаж подержанных авто и на дорогах республики все чаще стали встречаться свежие «японцы» с абхазскими номерами по весьма демократичным ценам. Впервые их заметили еще летом 2019 года.

Праворульный транспорт беспрепятственно ввозят в страну из стран ЕАЭС в обход всех возможных запретов, также свободно его здесь продают. Подробности в материале 24.kg.

Срочные продажи и абхазский учет

Все сообщения о продаже абхазских «японцев» объединяет одна особенность — срочность и низкая цена. Например, растаможенная еще до запрета и официально поставленная на учет в Кыргызстане Toyota Alphard I 3.0. с неплохим пробегом по республике в среднем стоит от 900 тысяч сомов до одного миллиона. Такая же модель, но с абхазскими номерами и без пробега по стране стоит на треть дешевле. В объявлениях продавцы просят не беспокоить их по пустякам.

Под видом клиента звоню одному из них. Повезло. Человек попался разговорчивый. Не став представляться, мужчина подтвердил факт продажи.

— А как ездить на ней? Проблем не будет?

— Нет, не будет. Доверенность выписана. По ней можно ездить три года. Закончится, можно продлить.

— Каким образом, если владелец в Абхазии?

— Там по телефону можно связаться. Вышлют почтой. Еще частные нотариусы у нас как-то делают, продлевают. Недорого. Это незаконно, но можно.

— А если захочу поставить машину на официальный учет у нас? Не смогу же...

— Сможешь. Тоже делают. Стоит где-то $1 тысячу или полторы. Есть люди, которые помогут. Купишь, подскажу, как найти.

— А с «Безопасным городом» проблем не будет?

— Нет. Штрафы не придут, если машину не зарегистрируешь. Смело ездить будешь.

— А сотрудники ГУОБДД не придираются?

— Нет. Я сколько ездил — всего два раза останавливали. Посмотрели документы и отпустили. Никаких вопросов.

И таких сообщений о продаже авто на сайтах Кыргызстана и в рекламных группах соцсетей десятки. Отметим, что из пяти машин, которые попали в поле зрения редакции, к моменту публикации четыре уже продали.

Границы открыты. Ввози, если хочешь

«Легковые автомобили с правым расположением руля в Кыргызстане не регистрируют по закону о дорожном движении», — отметили в пресс-службе ведомства.

В конце прошлого года в Кыргызстане, по официальным данным ГРС, числилось 1 миллион 78 тысяч 237 легковых авто, 188 тысяч 640 из них — праворульные. В прошлом году официально на учет поставили 15 тысяч 280 легковушек, прибывших из стран ЕАЭС. В ведомстве уверяют, что машин с правым расположением руля и абхазскими номерами среди них нет.

Хочется верить в принципиальность контролирующих органов, но как не вспомнить о том, что в ноябре 2019 года сотрудники АКС ГКНБ задержали работника госучреждения «Унаа» при ГРС, который волшебным образом и за небольшое вознаграждение обходил введенный в 2015 году запрет. На момент задержания только он поставил на учет 10 праворульных авто.

Или другой случай. Лето прошлого года. На контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» сотрудники ГСБЭП задерживают девять праворульных иномарок, которые под видом запчастей пытались ввезти в республику. Стать «легальными» в Кыргызстане они просто не успели. Но ГРС молчит.

Фото 24.kg. Одна из машин, которую летом прошлого года пытались ввезти в Кыргызстан под видом запчастей

«Обычный гражданин для своих целей имеет право без уплаты налогов завезти в страну с территории ЕАЭС две автомашины», — уточнили в ГНС.

Нет данных по абхазским машинам и у налоговиков. По их словам, служба контролирует только в том случае, если человек ввозит автомобили для продажи, оформляя соответствующие накладные и уплачивая налоги.

Не ведет учет абхазских «японцев», прибывающих в Кыргызстан из стран ЕАЭС, и таможня, которой на внутренних границах экономического союза просто нет. Она фиксирует лишь транспорт, подлежащий обязательному растаможиванию.

«Машины, о которых вы спрашиваете, как правило, завозят на территорию ЕАЭС через границу Российской Федерации в качестве личного транспорта, а не на продажу. Российской таможней на такие автомашины с иностранными номерами государств, не входящих в ЕАЭС, при наличии необходимых документов оформляется временный въезд сроком на один год. Спустя год человек должен закрыть его, выехав за пределы союза. Все это время он может беспрепятственно передвигаться по всей его территории», — сообщили в пресс-службе таможни.

Фото 24.kg. КПП «Чалдовар-автодорожный» - главные ворота страны для ввоза автотранспорта

Согласно правилам временного ввоза Таможенного кодекса ЕАЭС, такой транспорт нельзя не только продавать, но и временно передавать в пользование посторонним. За рулем должен находиться тот, на кого при въезде оформили документы. Продающие в Кыргызстане абхазских «японцев» торговцы допускают грубейшее нарушение таможенного законодательства. Но за соблюдением этих правил в республике почему-то никто не следит.

В отечественной таможне уверяют, что принять меры в отношении временно ввезенных авто и их владельцев они могут, но лишь тогда, когда те просрочат сроки ввоза, и лишь в том случае, если соответствующий запрос поступит к ним из Федеральной таможенной службы России. Пока таких запросов, говорят они, не было.

ГУОБДД пока лишь строит планы

За тем, кто, на чем и на каких основаниях ездит по дорогам Кыргызстана, должны следить сотрудники ГУОБДД и камеры проекта «Безопасный город». Выводы о том, как первые следят, а вторые фиксируют, легко сделать из приведенного выше разговора с продавцом авто.

Бездействие чиновников создает на дорогах республики опасную ситуацию. Обладатели абхазских номеров позволяют себе рискованную манеру езды, ведь «письма счастья» к ним все равно не приходят. Жалобы на это можно часто услышать от рядовых автовладельцев. Не меньше вопросов вызывает и то, кого и как будут искать правоохранители, соверши водитель такой машины ДТП со смертельным исходом. Отдельная тема — уплата налога на транспорт, который обязателен для всех, но не для них.

Немало подводных камней ожидает и тех, кто по незнанию, соблазнившись низкой ценой, покупает дешевых абхазских «японцев». Ни один продавец никогда не скажет им, что по окончании разрешения на временный ввоз их ждет сюрприз. Штраф за его просрочку фактически составляет сумму, равную растаможке автомобиля. Высок риск, что транспорт изымут через суд. Иначе говоря, «счастливчика» поставят перед выбором — растаможить авто так, как полагается, либо его лишиться.

Однако поставить официально на учет в Кыргызстане машину с правым рулем купивший ее человек все равно не сможет и будет вынужден вновь идти на нарушения закона, подыскивая варианты и подпитывая коррупцию.

Найти человека, на которого реально оформлено авто в Абхазии, чтобы продлить доверенность и оформить новый ввоз в ЕАЭС будет еще тем приключением. В России сотни автовладельцев на этом уже погорели.

По информации Южного таможенного управления РФ лишь в 2019 году они возбудили 828 дел об административных нарушениях, десятки машин изымают через суды. Это те, чьи поиски не увенчались успехом.

В ГУОБДД 24.kg сообщили, что их специалисты разрабатывают закон, с помощью которого планируют взять под контроль камер «Безопасного города» машины с иностранными номерами.

Фото 24.kg. Камеры безопасного города иностранные номера фиксируют, а это значит, что у ГУОБДД должна быть их база

«Система пока что лишь фиксирует допущенные ими нарушения, которые из-за отсутствия регистрации в Кыргызстане отправляют в архив. Но мы работаем над тем, чтобы изменить ситуацию», — рассказали в пресс-службе ведомства, не уточнив деталей.

В службе не смогли сказать, сколько сегодня машин с абхазскими номерами разъезжает по дорогам Кыргызстана. Не смогли ответить и на то, насколько качественно они проверяют соблюдение «иностранцами» таможенного законодательства. Если вообще проверяют. В официальные сводки, по крайней мере, ни один такой нарушитель еще не попал.

Фото 24.kg. Все чаще на дорогах Бишкека стали встречаться праворульные машины и с армянскими номерами.

И пока одни не видят очевидного и строят далеко идущие планы, другие продолжают развивать на местном авторынке незаконный бизнес по поставке в страну неучтенных машин. Стоит ли сомневаться, что когда их станет много, владельцы абхазских «японцев» по старой доброй традиции выйдут на митинг и потребуют их узаконить.