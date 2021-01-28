«Аэрофлот» отменил ряд регулярных международных рейсов. В том числе в Бишкек

«Аэрофлот» отменил ряд регулярных международных рейсов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Уточняется, что изменения в программу полетов вносятся в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

С 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Бишкек.

Пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты будет осуществлен автоматически. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту их приобретения.