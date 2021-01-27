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Общество

Мэрия Бишкека обещает ликвидировать притоны возле Ошского рынка

Мэрия Бишкека обещает ликвидировать притоны возле Ошского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне в зале заседаний Ленинского акимиата под председательством первого заместителя главы Алтынбека Маматова состоялось совещание межведомственной комиссии по ликвидации, пресечению организации притонов и обеспечению общественного правопорядка по периметру ТРК «Ош Базары».

В нем приняли участие сотрудники УВД района, санитарно-эпидемиологической инспекции мэрии города Бишкека, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), УГНС района, МТУ и других районных служб.

Обсуждены вопросы ликвидации публичных домов в квадрате, ограниченном улицами Бейшеналиевой, Рыскулова, Павлова и проспектом Чуй.

Сотрудникам районного акимиата поручено проводить совместные рейдовые мероприятия по обеспечению порядка на территории района на постоянной основе.

Кроме того, для ликвидации стихийной торговли, обеспечения защиты прав и интересов потребителей, Ленинский акимиат выдал уведомления о запрете организации стихийной торговли ряду предпринимателей, работающих на обочинах дорог и тротуарах.

«Согласно правилам организации торговли в Бишкеке, утвержденным постановлением БГК, субъекты торговой деятельности независимо от форм собственности и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, осуществляют мелкорозничную торговлю после регистрации в уполномоченных органах и налоговой инспекции по месту их нахождения. Также не разрешается мелкорозничная торговля у зданий органов власти и государственного управления, у памятников культуры, культовых сооружений, на проезжей части автодорог, тротуарах», — напомнили в мэрии.

В случае несоблюдения вышеуказанных норм законодательства в отношении нарушителей будут применены нормы статей Кодекса КР «О нарушениях».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181352/
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