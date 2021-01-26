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Общество

Курсан Асанов задержан по подозрению в захвате здания МВД во время беспорядков

Экс-замминистра МВД Курсана Асанова задержали. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, бывшему милицейскому чиновнику вручили уведомление о подозрении по статье «Захват зданий и сооружений». Курсана Асанова водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

«Это политически мотивированное дело. Курсан Асанов прибыл в здание МВД по поручению Омурбека Суваналиева, который на тот момент был заместителем секретаря Совбеза. На месте не было руководства ведомства, чтобы не допустить погромов и мародерства, мой подзащитный наладил связь с дружинниками. Он таким образом навел порядок. Вместо того чтобы сказать спасибо, его задержали. Курсан Асанов ничего не подписывал, не решал кадровые вопросы», — сказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181261/
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