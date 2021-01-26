Можно ли в школе носить хиджаб, рассказали в Минобразования и Госкомрелигии

Министерство образования и науки и Государственная комиссия по делам религии сделали совместное разъяснение по поводу ношения головных уборов в общеобразовательных организациях страны.

В ведомствах напомнили, что граждане имеют право на образование независимо от пола, национальности, языка, социального и имущественного положения, ограничений возможностей здоровья, рода и характера занятий, вероисповедания, политических и религиозных убеждений, места жительства и иных обстоятельств.

12 августа 2015 года правительство утвердило Единые требования к школьной форме учащихся общеобразовательных организаций, согласно которым:

школьная форма для мальчиков состоит из рубашки, жилета, брюк и пиджака; для девочек — из блузки, жилета, юбки, брюк, платья, фартука, пиджака, выполненных в классическом стиле (в любой комбинации);

общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон должны соответствовать классическому стилю одежды, а внешний вид учащихся должен быть опрятным;

не допускается ношение спортивной одежды и обуви, джинсовой одежды, пляжной, домашней одежды и обуви.

«В указанном решении правительства нет каких-либо ограничений к ношению головных уборов (калпака, платка, повязок и других), ободков. Поэтому система образования должна обеспечить право учениц, носящих платки, на образование», — отмечается в разъяснении.

Администрации образовательных организаций не должны ограничивать учениц в получении образования. Им следует сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей по предоставлению качественных образовательных услуг населению.

В Минобразования добавили, что, учитывая финансовое положение родителей в условиях пандемии, ведомство не будет требовать обязательную форму до конца 2020-2021 учебного года.