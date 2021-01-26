В Бишкеке построят дом для сирот. Садыр Жапаров обещал помочь с деньгами

В Бишкеке построят дом для круглых сирот. Об этом на собрании в муниципалитете сообщил и. о. мэра города Балбак Тулобаев.

По его словам, на встрече с избранным президентом Садыром Жапаровым городским властям было поручено построить многоэтажный дом для круглых сирот.

«Садыр Жапаров сказал, что деньги он найдет. Один дом построим в районе «Учкуна», второй — в Ленинском районе. Поэтому надо собрать информацию и составить список круглых сирот. Через пару лет хотя бы по одной комнате будем им выдавать», — отметил Балбак Тулобаев.

Кроме этого, город намерен трудоустроить выпускников детских домов.

«Мы начинаем проект «Одна сирота — один проект». Пусть одна компания возьмет на работу хотя бы одну сироту. Таким образом они будут заняты и у них появится возможность заработать», — добавил и. о. градоначальника.