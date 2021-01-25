Матери известного дирижера Медета Осмонова срочно нужна операция. Объявлен сбор

Матери известного дирижера, пианиста, выпускника Российской музыкальной академии имени Гнесиных Медета Осмонова Людмиле Осмоновой требуется срочная операция. Об этом дирижер сообщил на своей странице в Facebook.



По его словам, стоимость операции сильно превышает финансовые возможности семьи, поэтому он вынужден обратиться за помощью.

«9 января она попала в реанимацию кардиологии в тяжелом состоянии. Благодаря нашим замечательным врачам состояние удалось стабилизировать, сейчас она находится в клинике «Бикард», и завтра назначена операция», — написал Медет Осмонов.

Людмила Осмонова более 40 лет преподает в Центральной детской музыкальной школе имени Петра Шубина.

Желающие помочь могут перечислить средства:

«Элсом» 0779510585

Balance кошелек 0779510585

Счета в «Демир Банке»:

1180000073088801 — сомы (KGS)

1180000073088797 — рубли (RUB)

1180000073088902 — доллары (USD)

1180000073089003 — евро (EUR)

По номеру карты (Visa Classic) 4215890114506402

Внутри Кыргызстана можно на «Элкарт»: номер карты 9417010046037336.