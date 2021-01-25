Ликвидировать, создать, объединить. Какие изменения готовят в мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека в очередной раз задумались над изменением своей структуры. Проект постановления столичного горкенеша вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается создать новое учреждение «Муниципальная инспекция», которое объединит управление землепользования и строительства и санитарно-экологическую инспекцию. В мэрии предложение объясняют необходимостью создания единого органа по фиксированию нарушений согласно Кодексу о нарушениях.

Общественно-государственное управление капитального строительства, которое занимается жилмассивами, предлагается присоединить к управлению капитального строительства. В этом случае появится единый городской заказчик по проектированию и строительству, проведению реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений за счет средств местного бюджета.

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Управление городского транспорта предлагается переименовать в департамент транспорта и транспортной инфраструктуры. «Целью переименования является реформирование транспортной сферы, предусматривающее обеспечение эффективного управления и регулирования одним органом всего автотранспортного процесса и оказываемых автотранспортных услуг. Единый орган будет отвечать за транспортную политику и дорожную инфраструктуру», — отмечают в муниципалитете.

В управлении культуры хотят открыть отдел по развитию туризма, а за молодежную политику предлагают отвечать управлению физической культуры и спорта.

Также в мэрии считают, что кол-центр необходимо исключить из структуры в связи с присоединением его к муниципальному предприятию «Центр цифровых технологий». «Внедрение программы «Учет производственных работ» и портала е-meria.kg позволит осуществлять контроль в режиме реального времени за исполнением обращений или жалоб непосредственно лицом, их подавшим. Со временем внедрение таких программных продуктов и решений создаст условия существования дублирующего органа — кол-центра», — объясняют в муниципалитете.

В мэрии предлагают ликвидировать три муниципальных предприятия, которые в структуре появились в ноябре 2018 года: «Бишкекреклама», «Городские парки» и «Бишкекские парковки и стоянки».

Как пояснили в муниципалитете, после внесения изменений и дополнений в Закон «О рекламе» от 25 января 2020 года у предприятия нет источников дохода. Зарабатывать планировали в том числе на выдаче разрешений на размещение наружной рекламы. Ранее такая норма содержалась в законе. 36 щитов, изготовленных Бишкекрекламой, передадут управлению муниципального имущества мэрии. «При этом функция по формированию политики в сфере размещения наружной рекламы и информации передается департаменту градостроительства и архитектуры», — добавили в муниципалитете.

«Городские парки» планируют присоединить к Бишкекзеленхозу. «Объединение двух предприятий даст положительный эффект в улучшении обслуживания зеленых зон, исключит дублирование основных функций по проведению озеленительных работ, позволит более эффективно выполнять поставленные задачи по озеленению и улучшению экосистемы на всей территории города, вести единую политику в сфере озеленения столицы», — добавили в мэрии.

Нецелесообразным считают и дальнейшее существование МП «Бишкекские парковки и стоянки». «Предприятие является коммерческой организацией. Согласно Временному положению о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок на территории Бишкека от 19 февраля 2020 года, не менее 50 процентов чистой прибыли предприятия подлежат перечислению в местный бюджет. Остаток используется на развитие и поддержку деятельности МП. Однако в соответствии с постановлением Бишкекского городского кенеша «Об утверждении ставки платы за стоянку автотранспорта на муниципальных автостоянках» от 3 декабря 2010-го плата за стоянку автотранспорта в полном объеме поступает в местный бюджет, что противоречит уставу предприятия и временному положению», — заметили в муниципалитете.

Формирование политики в сфере парковок и стоянок передается департаменту градостроительства и архитектуры мэрии, созданные муниципальные стоянки — в управление муниципального имущества, а парковки — в управление земельных ресурсов.