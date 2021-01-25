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Общество

Личные вещи Михаила Фрунзе выставят в его доме-музее в Бишкеке

В Бишкеке откроется выставка ко дню рождения государственного и политического деятеля, уроженца города Пишпека Михаила Фрунзе. Об этом сообщили в доме-музее полководца.

По их данным, с 26 по 31 января в экспозиционном зале пройдет малая выставка «Неделя Фрунзе», где вниманию посетителей будут предоставлены редко выставляемые личные вещи полководца, хранящиеся в фондах музея.

Михаила Фрунзе родился 2 февраля (21 января) 1885 года в Пишпеке. Революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.

Имя Михаила Фрунзе носили и носят различные населенные пункты и объекты в странах бывшего СССР, выпущены почтовые марки, установлены памятники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181047/
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