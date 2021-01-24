Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны

В Министерстве внутренних дел напоминают, что призывы к самосуду над насильником незаконны.

В пресс-службе ведомства заметили, что по факту изнасилования несовершеннолетнего, запечатленному на видео, осуществляются оперативные мероприятия.

Милиция начала работу по установлению и задержанию насильника.

Отмечается, что с момента опубликования ролика пользователи социальных сетей стали распространять фотографии предполагаемых насильников и ссылки на профили людей, которые якобы запечатлены на видео.

«Некоторые пользователи, в основном под анонимными аккаунтами, призывают к самосуду над насильником. Подчеркнем, что подобные действия являются незаконными», — сказали в ведомстве.

Глава пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков также призвал прекратить распространение провокационных публикаций.