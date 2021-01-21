Дать оценку действиям зампрокурора Октябрьского района просит юрист

Юрист Анатолий Сафонов обратился к исполняющему обязанности президента Таланту Мамытову и главе надзорного органа Курманкулу Зулушеву. Он просит дать оценку действиям заместителя прокурора Октябрьского района. Об этом Анатолий Сафонов заявил на пресс-конференции в 24.kg.

Отметим, ранее Октябрьский районный суд Бишкека избрал подозреваемому в мошенничестве меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое ходатайство заявила прокуратура района.

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По словам Анатолия Сафонова, который представляет интересы потерпевших, ранее зампрокурора два раза просил применить такую санкцию. В деле фигурируют двое подозреваемых — А. Т. уулу и К. М. Последний находится в розыске. Они предлагали гражданам продавать вместе с ними генераторы, работающие на космическом эфире.

«Людям говорили, что эти генераторы будут работать на дешевой электроэнергии, и они верили им. Собрали с потерпевших $70 тысяч. Однако такого элемента, как космический эфир, в таблице Менделеева нет. С потерпевшими составили договоры, им сказали, что вся прибыль от продажи генераторов будет делиться пополам. Когда люди стали проверять и требовать свои деньги, Табылды уулу отдал Land Rover Discovery, выписал гендоверенность. Затем выяснилось, что эта машина была взята у третьего лица», — сказал Анатолий Сафонов.

Представитель потерпевших просит разобраться в вопросе о том, насколько законным было ходатайство об изменении меры пресечения, а также почему в нерабочее время зампрокурора якобы по своим служебным делам приезжал в суд.