За декабрь медикам, работавшим в красных зонах, выплатят 179,6 миллиона сомов

За декабрь медикам, работавшим в красных зонах, выплатят компенсации на общую сумму 179 миллионов 631,8 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, в декабре были привлечены 2 тысячи 192 врача (сумма компенсационных выплат составила 52 миллиона 847 тысяч 585 сомов), 3 тысячи 949 среднего персонала (сумма компенсаций — 72 миллиона 413 тысяч 54 сома) и 3 тысячи 552 младшего и прочего персонала (сумма компенсаций — 54 миллиона 371 тысяча 161 сом).

В ФОМС напомнили, что производят компенсационные выплаты на основании проведенных расчетов каждой организации здравоохранения.