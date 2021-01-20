Создателем российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» стал уроженец Кыргызстана

Одним из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» является уроженец Кыргызстана. Об этом пишут российские СМИ.

Фото из интернета. Денис Логунов

По их данным, под руководством выпускника Курского медицинского университета Дениса Логунова разработали всемирно известный препарат.

Денис Логунов родился 13 октября 1978 года в городе Фрунзе. В 2000 году окончил биотехнологический факультет КГМУ, специализируясь на кафедре «Биомедицинская инженерия».

В 2019 году указом президента России он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Молодой ученый является автором более 140 научных работ, под его руководством защищены четыре кандидатские диссертации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний. Вакцина российского производства (препарат «Спутник V») вошла в список самых перспективных препаратов.