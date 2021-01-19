Новые правила перелетов. Кто и как может вылететь в Россию из Кыргызстана

Авиасообщение между Россией и Кыргызстаном в период пандемии осуществляется пятью авиакомпаниями. Для пассажиров, вылетающих чартерными рейсами, также существуют особые правила. Об этом напоминает пресс-служба посольства РФ в КР.

Граждане Кыргызстана могут вылететь в Россию без ограничений только прямыми регулярными авиарейсами, которые осуществляются по пятницам компаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик» по маршруту Бишкек — Москва.

По другим маршрутам и в другие дни можно вылететь только при наличии оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ № 635-р:

При наличии проживающих в России близких родственников, опекунов и попечителей из числа граждан России. При этом необходимо иметь при себе копии документов, подтверждающих степень родства.

Если граждане участники, либо члены семей участников Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Необходимо иметь соответствующие документы.

Если граждане направляются в Россию для лечения. Нужны копии документов Минздрава России либо медицинской организации, подтверждающие приглашение на лечение, с указанием времени его проведения.

Если граждане постоянно проживают на территории России. В этом случае предъявляются документы, подтверждающие постоянное проживание.

Если граждане однократно въезжают в Россию к нуждающимся в уходе больным родственникам опекунам и попечителям. Необходимо иметь при себе копии документов, выданных медицинской организацией в подтверждение состояния больных родственников, а также копии документов, подтверждающие степень родства.

Если граждане однократно въезжают в Россию в качестве высококвалифицированных специалистов с членами семей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные) по спискам (с указанием пункта пропуска через государственную границу и даты въезда), направленным в ФСБ России и МВД России федеральными органами исполнительной власти России, в сфере ведения которых находится организация — работодатель.

Если граждане аккредитованы или назначены сотрудниками дипломатических либо консульских учреждений, а также члены их семей.

Сообщается, что такие же основания необходимы гражданам Кыргызстана, выезжающим в Россию из аэропортов третьих стран. Кроме этого, необходимо иметь при себе результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за три дня до вылета.

Граждане Российской Федерации могут вылететь из Кыргызстана в Россию без каких-либо ограничений.

«Им необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг до вылета. В течение трех календарных дней с момента прилета пройти лабораторное исследование на коронавирус и разместить информацию о результате исследования на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили авиакомпании и направления, по которым в условиях пандемии осуществляются рейсы :

«Аэрофлот» (Бишкек — Москва, Ош — Москва), «Сибирь» (Бишкек — Новосибирск, Ош — Новосибирск, Ош — Москва), «Уральские авиалинии» (Бишкек — Москва, Бишкек — Санкт-Петербург, Бишкек — Красноярск, Ош — Москва, Ош — Санкт-Петербург, Ош — Нижневартовск, Ош-Красноярск, Ош — Казань, Ош — Самара), «Азимут» (Бишкек — Ростов-на-Дону), «Авиа Траффик» (Бишкек — Москва).