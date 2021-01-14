17:34
USD 83.82
EUR 102.19
RUB 1.14
Общество

Жители Таласа выступают против директора Чалдыбарской школы для детей-сирот

Жители Бакай-Атинского района возмущены назначением нового директора Чалдыбарской школы для детей-сирот. Об этом 24.kg сообщил местный активист Бакдоолот Ормонов.

По его словам, они опасаются, что новый директор Жаныш Жанузаков будет заниматься хищением денег, выделяемых для детей-сирот. Так как ранее он проходил обвиняемым по делу о хищении бюджетных средств.

«На Жаныша Жанузакова было возбуждено дело по факту коррупции и хищения денег, выделенных из бюджета государства школе-интернату для малоимущих семей, расположенной в Таласском районе. После этого его сняли с должности, была прокурорская проверка, суд. А теперь этого человека вновь назначают директором уже другой школы-интерната. Сколько можно издеваться над бедными сиротами? Мы знаем, что к его назначению причастна новый заместитель губернатора Таласской области Кыял Жанузакова, которая курирует социальный блок. Жаныш приходится ей родным дядей. Почему замгубернатора не только прикрывают родственника-коррупционера, но и назначает его на новую должность? У нас есть законы и власть? Или только коррупционеры все решают?» — возмущается Бакдоолот Ормонов.

По его словам, назначением недовольны и учителя школы, которые требуют от генерального прокурора, от премьер-министра и главы ГСБЭП отстранить от руководящей должности Жаныша Жанузакова и наказать замгубернатора Кыял Жанузакову.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179993/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья
Передвижные пункты милиции Таласского района сделали больше 200 выездов за год
Беспорядки в Кербене. Уволен аким Аксыйского района Джалал-Абадской области
Журналист Дайырбек Орунбеков стал советником главы аэропорта «Манас»
Пожар в точке фастфуда в Таласской области потушен
Пожар в точке фастфуда. Четыре человека в крайне тяжелом состоянии
В Таласе горит точка фастфуда. Пострадали девять человек
В департаменте туризма новый глава
В «Кыргызтелекоме» сменился председатель правления. Им стал Алтынбек Токторбаев
Азамат Алиев назначен зампредседателя ОАО «Кыргызалтын» (обновлено)
Популярные новости
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Новый дом и&nbsp;работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от&nbsp;Камчи Кольбаева автомобиль Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль
Бизнес
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
14 января, четверг
17:31
Более 20 тонн винограда хотели незаконно провезти через границу Более 20 тонн винограда хотели незаконно провезти через...
17:10
В городе Ош началось строительство третьего девятиэтажного ипотечного дома
17:00
Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну
16:55
В Бишкеке обезврежена банда грабителей, совершивших налет на квартиру
16:51
Разработан план по восстановлению и развитию туризма в Кыргызстане