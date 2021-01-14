Жители Таласа выступают против директора Чалдыбарской школы для детей-сирот

Жители Бакай-Атинского района возмущены назначением нового директора Чалдыбарской школы для детей-сирот. Об этом 24.kg сообщил местный активист Бакдоолот Ормонов.

По его словам, они опасаются, что новый директор Жаныш Жанузаков будет заниматься хищением денег, выделяемых для детей-сирот. Так как ранее он проходил обвиняемым по делу о хищении бюджетных средств.

«На Жаныша Жанузакова было возбуждено дело по факту коррупции и хищения денег, выделенных из бюджета государства школе-интернату для малоимущих семей, расположенной в Таласском районе. После этого его сняли с должности, была прокурорская проверка, суд. А теперь этого человека вновь назначают директором уже другой школы-интерната. Сколько можно издеваться над бедными сиротами? Мы знаем, что к его назначению причастна новый заместитель губернатора Таласской области Кыял Жанузакова, которая курирует социальный блок. Жаныш приходится ей родным дядей. Почему замгубернатора не только прикрывают родственника-коррупционера, но и назначает его на новую должность? У нас есть законы и власть? Или только коррупционеры все решают?» — возмущается Бакдоолот Ормонов.

По его словам, назначением недовольны и учителя школы, которые требуют от генерального прокурора, от премьер-министра и главы ГСБЭП отстранить от руководящей должности Жаныша Жанузакова и наказать замгубернатора Кыял Жанузакову.