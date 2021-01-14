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Общество

Прием платежей за электроэнергию через «Кыргыз почтасы» прекращен

В связи с окончанием срока договора, заключенного между ГП «Кыргыз почтасы» и ОАО «Северэлектро», с 14 января прекращается прием платежей за электроэнергию во всех почтовых отделениях «Кыргыз почтасы». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Платить можно через терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, «БТА Банк», MegaСom, в том числе через электронные кошельки UMAI, «Элсом», в кассах «Айыл Банка», «ДосКредо Банка», «БТА Банка», «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН». Можно заплатить за свет и в кассах служб сбыта электроэнергии ОАО «Северэлектро» по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям.

«Кроме того, с 14 января в центрах продаж и обслуживания компании MegaСom прием платежей за электроэнергию будет без комиссии. Абоненты также могут оплатить без комиссии через электронный кошелек МegaPay и терминалы MegaСom», — подчеркнули в «Северэлектро».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179990/
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Прием платежей за электроэнергию через «Кыргыз почтасы» прекращен