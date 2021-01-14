Открытие школ Бишкека. Офлайн-обучение в новом формате

Ученики четырех параллелей школ Бишкека вернутся к традиционной форме обучения с 18 января. Речь идет об учениках 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов.

Фото 24.kg. Ученики четырех параллелей школ Бишкека вернутся к традиционной форме обучения

Процесс будет возобновляться с соблюдением всех санитарных норм, алгоритмов, утвержденных двумя министерствами — образования и здравоохранения.

Отметим, что классы поделят на две подгруппы — составят специальное расписание. Кроме того, если кто-то из родителей не хочет, чтобы ребенок ходил в школу, он может продолжить учиться онлайн.

Сегодня инспекция во главе с вице-мэром столицы Айжан Чыныбаевой проверила готовность школ к открытию.

Фото 24.kg. Вице-мэр Айжан Чыныбаева проверила готовность школ

Директор школы-гимназии № 4 Илита Пак рассказывает, что на территорию учебного заведения ученики, включая родителей, заходят только после проверки температуры тела. Детей начальной школы учителя будут встречать на улице, чтобы обеспечить соблюдение физической дистанции при входе.

Родителей предупредили, что у каждого ребенка должно быть по две маски. Одну они снимут при входе в учебный класс, а вторую (новую) наденут во время занятий.

В фойе всех школ закрепят врача, медсестру и дежурного администратора. Они будут контролировать самочувствие каждого ребенка и записывать данные в специальный журнал. После обработки рук антисептиком учеников отправят по кабинетам.

Уроки будут проводить по 20 минут — три-четыре занятия в день. Каждую перемену планируют увеличить также до 20 минут, чтобы успеть сделать влажную уборку в классах и проветрить помещения.

«В каждой школе учителя проходят медосмотр, глубокую проверку они прошли в сентябре. Пока ситуация стабильная, мы можем позволить себе открыть 97 учебных заведений. Примерно 56 тысяч учеников начнуть обучаться офлайн со следующей недели», — рассказала Айжан Чыныбаева.

В соцсетях обсуждали вопросы отопления школ, некоторые заявляли, что городские власти экономят на системе, поэтому не хотят разрешать детям учиться в привычном режиме. Чиновники опровергли эти слухи и заявили, что объекты начали отапливать еще с ноября 2020 года.

«Справка о том, что ребенок не болеет коронавирусом, при посещении школы не нужна. Мы относимся к этому лояльно и надеемся, что родители отнесутся ответственно. Однако если ученик придет с температурой, соплями и будет кашлять, медсестры сразу это поймут. Будем вынуждены просить родителей забрать его домой», — подчеркивает вице-мэр.

Все школы Бишкека обеспечены дезинфицирующими средствами. Для этого власти выделили 6,8 миллиона сомов. Районные центры образования уже провели тендеры, осуществили закупку, сейчас идет поставка средств по учебным заведениям. Однако в некоторых школах родителей просят самостоятельно закупить мыло, дезсредства и ведра.

Комментируя данный факт журналисту 24.kg, Айжан Чыныбаева отметила, что за все 97 школ ответить невозможно. «Если есть подобные случаи, когда с родителей требуют закупить дезсредства, граждане могут писать к нам в мэрию и объснить ситуацию, мы открыты. У директоров школ, акимиатов есть бюджет на эти мероприятия», — заключила чиновница.