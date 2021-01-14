Избивал кочергой, закрывал в подвале и отобрал детей. История многодетной матери

Почему женщины терпят унижения, оскорбления, избиения в браке годами и не разводятся после первого же инцидента?

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По словам психологов, уход от мужа для них означает радикальные перемены в жизни. К этому многие не готовы.

Если есть дети, женщина понимает, что отвечает за их жизнь, и вот тут большую роль начинают играть установки.

Многодетную мать на Иссык-Куле Асель Ачикееву муж избивал и унижал на протяжении 10 лет совместной жизни. Свою историю 24.kg рассказала сама пострадавшая от семейного насилия.

Побои и переломы

По словам Асель, замуж за Бакыта (имя изменено) она вышла рано, в 18 лет, через год родила первого ребенка.

«Дочь сразу же отобрали после родов, будто я суррогатная мать, не верили, что прокормлю. В итоге заработала мастит, лечилась три месяца в Бишкеке. Когда приехала на Иссык-Куль, ребенка мне в руки не давали. Мне пришлось жить с мужем, чтобы быть рядом с дочерью. В 2010-м забеременела вторым ребенком. Если я говорила, что хочу воспитывать детей сама, он начинал меня избивать, если собиралась в милицию — угрожал. Жила ради детей», — рассказывает 32-летняя женщина.

Бакыт сломал мне нос, выбил все зубы верхней челюсти. Закрывал в подвале, где хранится уголь. Говорил, что я не вправе воспитывать своих детей, потому что у меня ничего нет. Асель Ачикеева

В 2016-м Асель Ачикеева забеременела четвертым ребенком и сбежала в Москву к сестре. Полтора года работала и высылала деньги для своих детей, которые остались с семьей мужа.

Фото Асель Ачикеевой. Пострадавшая женщина с детьми

Откуда у меня, жертвы семейного насилия с четырьмя детьми, собственное жилье? Семья уже бывшего мужа запрещала мне работать. Раздел имущества невозможен, потому что все оформлено на его родственников. Асель Ачикеева

«Приезжала до пандемии, но мне не открывали двери, не впускали в дом. Весной этого года границы были закрыты, не смогла прилететь, восстанавливала здоровье — лечила зубы, поступила также в вуз. Всех детей у меня в итоге отобрали. 17 декабря был суд. Из-за того, что у меня нет недвижимости и я официально нигде не работаю, суд склоняется на сторону Бакыта в интересах детей», — заключила женщина.

По словам женщины, суд принял решение временно оставить детей с матерью до 18 января 2021 года. Однако недавно бывший муж забрал их к себе, невзирая на постановление.

Судебные тяжбы

Адвокат Асель Ачикеевой Гулайым Эркебаева рассказала, что бывший супруг постоянно избивал ее подзащитную вплоть до переломов.

По этим фактам правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Но позже прекратили в связи с примирением сторон.

«У нее были сломаны ребро, нос и челюсть. Но Асель никогда не обращалась в правоохранительные органы, потому что Бакыт постоянно просил прощения, а она все это терпела ради детей. В последний раз он избил ее 1 декабря 2016 года, тогда с четырьмя детьми женщина сбежала в Бишкек, обращалась в кризисный центр «Сезим», за медпомощью — в национальный госпиталь, где зафиксировали все побои», — отмечает адвокат.

Как рассказывает Гулайым Эркебаева, на тот момент у супруга скончался отец, и мужчина попросил Асель Ачикееву написать встречное заявление и отказаться от всех претензий из-за переломного момента в жизни.

Фото Асель Ачикеевой. Пострадавшая женщина с детьми

«После этого Асель с детьми уехала в Москву к своей матери, устроила двух старших в школу. Они жили с ней ровно год. Вскоре встал вопрос о получении паспортов, для этого нужно было разрешение отца. Бакыт требовал, чтобы она вернула детей. Она привезла их для оформления документов, и с тех пор он не отдает детей, ссылаясь на то, что они должны расти у себя на родине, дома. Бывшая свекровь тоже вмешивается и не желает отдавать внуков, просит Асель оставить их всех в покое», — подчеркивает адвокат.

Пострадавшая от рук мужа решилась и подала в суд на бывшего супруга, требуя вернуть детей. Однако Тонский районный суд Иссык-Кульской области постановил оставить детей с отцом в селе Каджи-Сай, потому что им привычнее жить там. Переезд в Москву, как считает суд, может негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии несовершеннолетних.

Бывший супруг пострадавшей рассказал на суде, что Асель увезла детей в Россию без его согласия. По его словам, позже теща (мать Асель Ачикеевой) вернула их на родину к отцу. Бакыт уверяет, что неплохо зарабатывает и дети ни в чем не нуждаются, они ухожены, обеспечены всем и живут в мире и согласии.

Понятно, что суд принимает больше сторону отца и считает, что его личностные качества не должны быть предметом обсуждения. Гулайым Эркебаева

18 января 2021 года в Иссык-Кульском областном суде пройдет заседание по апелляционной жалобе Асель Ачикеевой. Женщина надеется на справедливое рассмотрение. По ее мнению, детям будет лучше с ней, но и с отцом она им видеться не запретит.

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