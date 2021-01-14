Избивал кочергой, закрывал в подвале и отобрал детей. История многодетной матери

Почему женщины терпят унижения, оскорбления, избиения в браке годами и не разводятся после первого же инцидента?
По словам психологов, уход от мужа для них означает радикальные перемены в жизни. К этому многие не готовы.
Если есть дети, женщина понимает, что отвечает за их жизнь, и вот тут большую роль начинают играть установки.
Многодетную мать на Иссык-Куле Асель Ачикееву муж избивал и унижал на протяжении 10 лет совместной жизни. Свою историю 24.kg рассказала сама пострадавшая от семейного насилия.
Побои и переломыПо словам Асель, замуж за Бакыта (имя изменено) она вышла рано, в 18 лет, через год родила первого ребенка.
«Дочь сразу же отобрали после родов, будто я суррогатная мать, не верили, что прокормлю. В итоге заработала мастит, лечилась три месяца в Бишкеке. Когда приехала на Иссык-Куль, ребенка мне в руки не давали. Мне пришлось жить с мужем, чтобы быть рядом с дочерью. В 2010-м забеременела вторым ребенком. Если я говорила, что хочу воспитывать детей сама, он начинал меня избивать, если собиралась в милицию — угрожал. Жила ради детей», — рассказывает 32-летняя женщина.
Бакыт сломал мне нос, выбил все зубы верхней челюсти. Закрывал в подвале, где хранится уголь. Говорил, что я не вправе воспитывать своих детей, потому что у меня ничего нет.Асель Ачикеева
В 2016-м Асель Ачикеева забеременела четвертым ребенком и сбежала в Москву к сестре. Полтора года работала и высылала деньги для своих детей, которые остались с семьей мужа.
Откуда у меня, жертвы семейного насилия с четырьмя детьми, собственное жилье? Семья уже бывшего мужа запрещала мне работать. Раздел имущества невозможен, потому что все оформлено на его родственников.Асель Ачикеева
По словам женщины, суд принял решение временно оставить детей с матерью до 18 января 2021 года. Однако недавно бывший муж забрал их к себе, невзирая на постановление.
Судебные тяжбыАдвокат Асель Ачикеевой Гулайым Эркебаева рассказала, что бывший супруг постоянно избивал ее подзащитную вплоть до переломов.
Как рассказывает Гулайым Эркебаева, на тот момент у супруга скончался отец, и мужчина попросил Асель Ачикееву написать встречное заявление и отказаться от всех претензий из-за переломного момента в жизни.
Пострадавшая от рук мужа решилась и подала в суд на бывшего супруга, требуя вернуть детей. Однако Тонский районный суд Иссык-Кульской области постановил оставить детей с отцом в селе Каджи-Сай, потому что им привычнее жить там. Переезд в Москву, как считает суд, может негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии несовершеннолетних.
Бывший супруг пострадавшей рассказал на суде, что Асель увезла детей в Россию без его согласия. По его словам, позже теща (мать Асель Ачикеевой) вернула их на родину к отцу. Бакыт уверяет, что неплохо зарабатывает и дети ни в чем не нуждаются, они ухожены, обеспечены всем и живут в мире и согласии.
Понятно, что суд принимает больше сторону отца и считает, что его личностные качества не должны быть предметом обсуждения.Гулайым Эркебаева
18 января 2021 года в Иссык-Кульском областном суде пройдет заседание по апелляционной жалобе Асель Ачикеевой. Женщина надеется на справедливое рассмотрение. По ее мнению, детям будет лучше с ней, но и с отцом она им видеться не запретит.
Случаи, когда при разводе родители не могут договориться, с кем останутся дети, по словам юристов, очень распространены в Кыргызстане. Страдают от этого в первую очередь несовершеннолетние, вынужденные быть свидетелями битвы взрослых. Дети, которые еще вчера символизировали любовь и крепкую семью, уже сегодня могут оказаться разменной монетой и средством манипулирования, которым беззастенчиво пользуются бывшие супруги