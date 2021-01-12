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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Асылбек и Сооронбай Жээнбековы не явились в Верховный суд

В Верховном суде началось судебное разбирательство по кассационной жалобе экс-начальника УВД Ошской области Абдилата Капарова.

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Ранее Сооронбай и Асылбек Жээнбековы были вызваны в зал судебных заседаний. Однако сегодня они не явились в суд. Интересы экс-президента и его брата представляют адвокаты Жыргалбек Бабаев и Валерьян Вахитов.

Напомним, Сооронбай и Асылбек Жээнбековы подали в суд на милиционера по защите чести и достоинства и выиграли его. Капаров не смог оплатить сразу 250 тысяч сомов, в итоге за неисполнение решения его посадили в тюрьму на четыре года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179642/
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