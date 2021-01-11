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Общество
Сюжет: COVID-19

В России выявили первый случай британского штамма COVID-19

В России выявили первый случай британского штамма COVID-19 у россиянина, который вернулся из Великобритании. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РБК.

«Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог», — заявила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что новый штамм выявлен только у одного человека. Он чувствует себя хорошо, у него не было симптомов.

«Тест-системы, которые действуют в России для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус. Зарегистрированные в стране вакцины «абсолютно точно» защищают от нового штамма», — подчеркнула Анна Попова.

Всего в Россию из Великобритании с конца ноября по 22 декабря 2020 года (когда авиасообщение между странами было приостановлено) прилетели 7 тысяч человек. Коронавирус выявили у 32 из них, при этом симптомы вируса проявились только у четырех.

Новый более заразный штамм коронавируса начал распространяться в Великобритании с начала декабря. По данным ВОЗ, он на 50-70 процентов заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. После этого британский штамм выявили по меньшей мере в 41 стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179497/
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