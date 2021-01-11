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Общество

Партия власти «Нур Отан» побеждает на парламентских выборах в Казахстане

В Казахстане по итогам парламентских выборов лидирует партия «Нур Отан», набрав почти 72 процента голосов избирателей. Об этом пишет Liter.kz.

«Респондентам задавали один вопрос: за какую партию вы проголосовали на парламентских выборах Республики Казахстан? Результаты Exit Poll: 9,03 процента избирателей ответили, что проголосовали за Народную партию Казахстана, 71,97 процента — за партию «Нур Отан», 5,75 процента — за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл», 10,18 процента — за демократическую партию «Ак жол», 3,07 процента — за партию ADAL», — отмечает издание.

Интервьюеры института провели опрос на 600 избирательных участках (316 городских, 284 сельских). Опросом охватили Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все областные центры, города районного значения, малые города и сельские населенные пункты.

Участие в Exit Poll, проведенном данным институтом, приняли 24 тысячи избирателей. Погрешность опроса находится в пределах 2 процентов.

Предыдущие парламентские выборы в Казахстане прошли в 2016 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179449/
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