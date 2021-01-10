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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

В УИК в БГУ электронная урна отказывается принимать президентские бюллетени

В Бишкеке на избирательном участке № 1046, расположенном в Бишкекском гуманитарном университете, одна из электронных урн для голосования отказывается принимать бюллетени. Об этом 24.kg рассказал председатель УИК Канатбек Токтобаев.

«Сбои дает только АСУ, предназначенное для выборов президента. Она приняла первые шесть бюллетеней, после начались сбои и отказы. Урна для приема бюллетеней по референдуму работает без сбоев. По мнению специалистов ЦИК, сбои могут быть связаны с холодом», — сказал Канатбек Токтобаев.

24.kg
Фото 24.kg

По его словам, схожая картина на многих участках в Бишкеке. Избиратели вынуждены пользоваться обычными урнами, которые также есть в УИК. В конце дня голосования там, где АСУ дали сбой, будет проводиться ручной подсчет голосов.

Отметим, что пользователи социальных сетей сообщают о неисправностях АСУ. Уже известны факты неработающих урн на участках № 1046 и 1059 в Бишкеке, № 5555 в Оше, № 7235 в селе Джал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179291/
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