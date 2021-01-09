15:46
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

Иностранные студенты-медики просят сохранить онлайн-обучение до конца семестра

Иностранные студенты-медики обратились к администрациям нескольких вузов Кыргызстана с просьбой сохранить онлайн-классы и на весь февральский семестр 2021 года.

В заявлении говорится, что коронавирус еще не закончился и новый штамм вируса уже начал распространяться в Индии и других странах. Однако до Кыргызстана он еще не дошел.

«Администрации Медицинского университета по охране труда, Джалал-Абадского медицинского университета, Кыргызской государственной академии оказывают давление на иностранных студентов, приезжающих из Индии. Как известно, авиаперелеты являются основным источником коронавируса, а новый штамм коронавируса подвергает как иностранных студентов, так и местное население Кыргызстана риску заражения. Наша жизнь находится под угрозой в том числе из-за того, что нас заставляют путешествовать по воздуху», — говорится в обращении.

Студенты опасаются, что могут стать распространителями в КР нового штамма вируса, который, по сведениям врачей, поражает и детей.

Пострадаем не только мы, студенты, но и местное население Кыргызстана, что приведет к новой изоляции.

из заявления иностранных студентов-медиков

Иностранные студенты просят оставить уроки онлайн на весь февральский семестр 2021 года.

Учащиеся также отмечают, что нет никакой гарантии, что занятия будут традиционными. Поскольку, если распространение вируса продолжится, классы перейдут в онлайн-режим, что приведет к потере денег на авиабилеты.

К июлю-августу 2021 года, как подчеркивают студенты, каждый из них будет вакцинирован и они присоединятся к традиционным занятиям уже с сентября 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179227/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Устройства, защищающие от COVID-19. Мифы и реальность
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 94 человека, 247 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще два медицинских работника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В Кыргызстане выявили 147 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 82 138
COVID-19. Сможет ли Кыргызстан противостоять новому штамму и когда будет вакцина
В мире COVID-19 заразились свыше 88 миллионов, умерли более 1,8 миллиона
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 153 человека, 310 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открываются школы и&nbsp;детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
9 января, суббота
15:43
Выборы президента и референдум. Участки в Бишкеке взяты под охрану милицией Выборы президента и референдум. Участки в Бишкеке взяты...
15:25
Иностранные студенты-медики просят сохранить онлайн-обучение до конца семестра
15:00
Загрязнение воздуха. При мэрии Бишкека создан экосовет
14:23
Жанар Акаев опроверг информацию об избиении жены. Супруга тоже
14:12
Выборы президента. Артем Новиков: Сделано все, чтобы админресурс не применялся