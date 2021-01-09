Иностранные студенты-медики просят сохранить онлайн-обучение до конца семестра

Иностранные студенты-медики обратились к администрациям нескольких вузов Кыргызстана с просьбой сохранить онлайн-классы и на весь февральский семестр 2021 года.

В заявлении говорится, что коронавирус еще не закончился и новый штамм вируса уже начал распространяться в Индии и других странах. Однако до Кыргызстана он еще не дошел.

«Администрации Медицинского университета по охране труда, Джалал-Абадского медицинского университета, Кыргызской государственной академии оказывают давление на иностранных студентов, приезжающих из Индии. Как известно, авиаперелеты являются основным источником коронавируса, а новый штамм коронавируса подвергает как иностранных студентов, так и местное население Кыргызстана риску заражения. Наша жизнь находится под угрозой в том числе из-за того, что нас заставляют путешествовать по воздуху», — говорится в обращении.

Студенты опасаются, что могут стать распространителями в КР нового штамма вируса, который, по сведениям врачей, поражает и детей.

Пострадаем не только мы, студенты, но и местное население Кыргызстана, что приведет к новой изоляции. из заявления иностранных студентов-медиков

Иностранные студенты просят оставить уроки онлайн на весь февральский семестр 2021 года.

Учащиеся также отмечают, что нет никакой гарантии, что занятия будут традиционными. Поскольку, если распространение вируса продолжится, классы перейдут в онлайн-режим, что приведет к потере денег на авиабилеты.

К июлю-августу 2021 года, как подчеркивают студенты, каждый из них будет вакцинирован и они присоединятся к традиционным занятиям уже с сентября 2021-го.