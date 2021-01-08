ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов

ГКНБ проводит проверку по факту распространения в соцсетях аудиозаписей диалогов отдельных политиков, кандидатов в президенты и их сторонников об организации революции. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что на аудиозаписях также велся диалог о проведении массовых акций протеста после президентских выборов и референдума на территории Кыргызстана.

«По итогам проверки материалы будут направлены на судебно-фоноскопическую и филолого-политологическую экспертизы. По итогам будет дана юридическая оценка действиям лиц, призывающих к насильственному захвату власти. Действия, направленные на насильственный захват власти, влекут за собой уголовную ответственность. ГКНБ призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в социальных сетях и интернет-пространстве и своевременно сообщать о возможных фактах правоохранительным органам», — сказали в госкомитете.