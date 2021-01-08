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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Министра внутренних дел просят защитить права журналистов во время выборов

Граждане и избиратели Кыргызстана призывают министра внутренних дел Улана Ниязбекова защитить  журналистов на предстоящих выборах президента. Об этом сообщает Институт медиа полиси.

Отмечается, что профессиональная деятельность журналистов особенно необходима при освещении хода избирательного процесса. Вместе с тем в последние годы на СМИ и журналистов оказывается давление, осуществляются необоснованные вызовы на допрос в правоохранительные органы, подаются многомиллионные судебные иски. Поступают угрозы жизни и здоровью журналистов.

«При освещении митингов, прошедших в Бишкеке по итогам парламентских выборов, журналисты подвергались серьезным физическим атакам и угрозам. В них стреляли, у них отбирали сотовые телефоны и аппаратуру, им угрожали, требуя «правильного освещения». Все это происходило, несмотря на то, что журналисты носили опознавательные жилеты «Пресса», а на руках имели техническую аппаратуру. Во всех этих случаях правоохранительные органы, в том числе органы внутренних дел, не смогли оказать должную защиту журналистам», — указывается в обращении.

Институт медиа полиси подчеркивает, что в КР СМИ — это реальная четвертая власть. Когда у граждан случается беда и не остается больше надежды на справедливость, люди идут к журналистам и просят о помощи.

«10 января в республике состоятся референдум по форме правления и досрочные выборы президента. Мы требуем от госорганов, уполномоченных обеспечивать общественную безопасность граждан, содействовать в соблюдении прав журналистов и защитить их в случае ущемления. Считаем, что правоохранительные органы должны содействовать журналистам в получении информации, затрагивающей права граждан, а в случае нарушения данной нормы закона другими людьми пресекать такие действия и привлекать виновных к ответственности», — добавили в Институте медиа полиси.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179184/
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