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Общество

Пакистанские студенты протестуют против включения вузов в черный список

Сотни врачей и студентов-медиков протестуют в столице Пакистана Исламабаде, призывая правительство признать дипломы, полученные в Узбекистане и Кыргызстане. Об этом сообщает Radio Mashaal.

Около 2 тысяч выпускников медицинских школ и студентов собрались у здания Медицинской комиссии Пакистана (PMC) 7 января, чтобы озвучить свои требования на следующий день после того, как полиция применила дубинки и водометы для разгона протестующих.

Как уточняется, в ходе разгона серьезных травм не было зарегистрировано, несмотря на сообщения о том, что некоторые демонстранты забрасывали полицейских камнями. Некоторых задержанных позже освободили.

Протест был вызван решением Медицинской комиссии Пакистана отказать в признании дипломов 21 медицинского вуза Кыргызстана и Узбекистана. Комиссия заявила, что данные вузы «не соответствуют» ее критериям.

«Высшие учебные заведения могут повторно подать заявление через год после выполнения обязательных требований», — отметили в PMC.

В черный список Медицинской комиссии Пакистана вошли 15 вузов Кыргызстана и шесть — Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179150/
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