Коллектив газеты «Слово Кыргызстана» отказывается работать с новым руководителем. Об этом 24.kg рассказала обозреватель Аида Ширинова.

Отметим, ранее распоряжением и. о. премьер-министра с должности снята главный редактор Тамара Слащева.

«Причиной такого решения власти послужили клевета и ложный донос одной очень скандальной женщины, имеющей плохую репутацию. Многолетнего опытного руководителя уволили просто по желанию мошенницы, которая никогда в штате газеты не состояла. Зато людей, работающих в газете, даже не спросили», — говорит Аида Ширинова.

В связи с этим коллектив газеты просит и. о. премьера Артема Новикова разобраться в ситуации, услышать сотрудников издания и вернуть прежнего руководителя Тамару Слащеву.

Также она добавила, что коллектив не понимает причины увольнения главного редактора газеты. «Смена руководителя накануне выборов может негативно повлиять на работу издания в такое ответственное время. Если Тамару Слащеву не восстановят в должности, коллектив готов выйти на забастовку», — заключила обозреватель Аида Ширинова.