В Кыргызстане за сутки выявили еще 124 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 59 случаев, Чуйской области — 51, Таласской — 2, Иссык-Кульской — 11, Баткенской — 1.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 512 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.