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Общество

Свыше 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии потребили кыргызстанцы за месяц

Свыше 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии потребили кыргызстанцы за декабрь 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По ее информации, за декабрь потребление электроэнергии по стране составило 2 миллиарда 86 миллионов 203 тысячи киловатт-часов.

«В 2019-м за аналогичный период потребление составило 1 миллиард 866 миллионов 75 тысяч киловатт-часов. Таким образом, в декабре прошлого года потреблено на более 220 миллионов киловатт-часов больше, чем в 2019-м», — сказали в пресс-службе НЭСК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178797/
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