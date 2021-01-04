ТЭЦ Бишкека нужно срочно переводить на газ. Балбак Тулобаев о ситуации со смогом

ТЭЦ Бишкека нужно срочно переводить на газ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев.
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По его словам, нужно также запретить новостройкам топить дома углем из Кара-Кече.
«Другого пути я не вижу, но сейчас я не могу остановить смог. Как я это сделаю? В зимнее время тогда надо останавливать ТЭЦ, запретить жителям новостроек топиться углем, но они же уже его купили. Поэтому я прошу поддержать нас, надо обратиться к правительству, чтобы оно нашло путь решения перехода населения на газовое отопление и запретило ввозить в Бишкек кара-кечинский уголь. Другого выхода нет», — резюмировал чиновник.Отметим, что в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опять находится на первом месте. В 8.30 статус города был отмечен как «опасно» (Hazardous). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 428 (AQI).