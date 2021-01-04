Мэрия Бишкека отчиталась об установленных светофорах и новых маршрутах

В прошлом году установлено 13 транспортных и 4 пешеходных светофора, три из них сданы в эксплуатацию. Пресс-служба мэрии Бишкека рассказала о работе управления городского транспорта (УГТ).

По ее данным, еще два транспортных и три пешеходных светофора готовятся к работе. Также состоялся тендер на установку 14 светофоров, и разрабатывается проектно-сметная документация для еще одного.

В 2020-м запущено два автобусных маршрута — № 15 и 71.

В целях обеспечения безопасности горожан-пассажиров в общественном транспорте установлены видеокамеры. Видеорегистраторами оснащено 95 процентов автобусов, 60 процентов троллейбусов и 60 процентов маршруток.

«С 1 июня специалисты УГТ, троллейбусного управления и автобусного парка совместно с ЦГСЭН, транспортной инспекцией при Министерстве транспорта и дорог ежедневно проверяют соблюдение санитарных норм, проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами. Составлены протоколы за невыполнение санитарных норм на общую сумму 740 тысяч сомов», — отметили в муниципалитете.

По вопросам работы общественного транспорта можно звонить в: