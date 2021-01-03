10:04
USD 83.50
EUR 102.36
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на первом месте в мировом рейтинге

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опять находится на первом месте.

В 9.30 статус города отмечен как «опасно» (Hazardous). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 382 (AQI).

На карте также можно увидеть среднее значение AQI в разных районах столицы. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик.

Информация обновляется каждый час. На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 160 (AQI).

Отметим, что Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178695/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в мировом рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в мировом рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова возглавила список самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В столице воздух очень нездоровый
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица лидирует в мировом рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в десятке лидеров в мировом рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в мировом рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в топ-10 в мировом рейтинге самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в тройке лидеров в мировом рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Популярные новости
Молодая мать с&nbsp;грудным ребенком вынуждена попрошайничать из-за долга за&nbsp;свет Молодая мать с грудным ребенком вынуждена попрошайничать из-за долга за свет
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Племянница Садыра Жапарова стала &laquo;Мисс Кыргызстана&nbsp;&mdash; 2020&raquo; Племянница Садыра Жапарова стала «Мисс Кыргызстана — 2020»
Экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков создал общественный фонд. Для чего? Экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков создал общественный фонд. Для чего?
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
3 января, воскресенье
10:00
Пандемия, онлайн-учеба, насилие в семье. Какие события волновали нас в 2020-м Пандемия, онлайн-учеба, насилие в семье. Какие события...
09:45
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на первом месте в мировом рейтинге
09:15
Выборы президента. Бюллетени готовы и отправлены на все избирательные участки
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 3 января 1955 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 января: без осадков
19:55
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в мировом рейтинге
19:31
Выборы президента. Садыру Жапарову могут вынести предупреждение
19:12
Выборы президента. ОТРК рекомендуют восстановить запись дебатов в YouTube
19:08
Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала 15 групп агитации