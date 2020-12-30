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Общество

Молодая мать с грудным ребенком вынуждена попрошайничать из-за долга за свет

Фото 24.kg. Молодая мать с грудным ребенком вынуждена попрошайничать

Молодая мать с грудным ребенком просит погасить ее долг за электричество. Об этом 24.kg сообщила сама 21-летняя Мария Добарина.

По ее словам, муж ее оставил полгода назад, когда ее сыну было два месяца. «С деньгами сейчас очень тяжело. Десяти тысяч, которые я получаю от мытья подъездов, не хватает», — говорит молодая мама.

Она живет в съемной квартире. Половину заработка платит за аренду жилья. «Часть уходит на погашение кредита, который брала на лечение и пропитание», — добавила Мария Добарина.

Сумма кредита составляет 13 тысяч сомов. Долг за электричество — 1 тысяча 700 сомов. Родителей и родственников, которые могли бы оказать помощь в трудной ситуации, у молодой матери нет.

Мария Добарина просит неравнодушных граждан оказать поддержку в сложный для нее период.

Контакты: 0990010011.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178565/
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