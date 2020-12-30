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Общество

Цифра дня. На 47 тысяч пенсионеров больше становится в Кыргызстане каждый год

В Кыргызстане каждый год пенсионеров становится больше примерно на 47 тысяч человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сказал начальник пресс-службы Социального фонда Женишбек Мукамбетов.

По его словам, сегодня в стране насчитывают примерно 690 тысяч граждан, получающих пенсии.

«Где-то лет десять назад было 530 тысяч пенсионеров. Соцфонд полностью выполнил свои обязательства за 2020-й. Средний размер пенсии с учетом повышения в октябре — 6 тысяч 61 сом. Я надеюсь, что наши уважаемые пенсионеры перед Новым годом получили свои пенсии. Ежемесячно мы выплачиваем примерно 4 миллиарда 100 миллионов сомов», — рассказал Женишбек Мукамбетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178536/
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